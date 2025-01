M.O., accordo tregua a Gaza: atteso annuncio tra oggi e domani. LIVE

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha tenuto delle consultazioni con il team israeliano incaricato dei negoziati e con i membri delle forze di sicurezza israeliane. Lo riporta il Times of Israel. Il suo ufficio ha inviato un aggiornamento alle famiglie degli ostaggi, affermando che i colloqui a Doha sono in corso e che le parti stanno discutendo i dettagli finali necessari per raggiungere un accordo. I negoziati sono proseguiti per tutta la notte, ha affermato l'ufficio di Netanyahu, aggiungendo che aggiorneranno le famiglie degli ostaggi il prima possibile.