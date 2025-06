Attacchi incrociati tra Israele e Iran. Trump valuta l'attacco. LIVE

Dopo pochi minuti dal via libera dell'Idf per la popolazione in Israele a lasciare i rifugi, un nuovo allarme è scattato sui cellulari. L'Idf rende noto che una nuova raffica di missili è stata lanciata dall'Iran verso Israele. Le sirene di allarme sono intanto scattate a Tel Aviv, per la seconda volta in un'ora.