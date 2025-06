Stretto Hormuz, perché è strategico e cosa succede se l’Iran lo chiude

"È chiaro che come governo abbiamo la massima attenzione rispetto a quanto sta accadendo: c'è sempre preoccupazione ogni volta che scoppia una guerra", ha commentato il responsabile del Mase, il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto. "Non dimentichiamoci poi che il conflitto può anche far scattare un effetto di speculazione sui mercati, come abbiamo già visto in passato", avverte il ministro dopo aver rassicurato che in Italia "non ci sono conseguenze quantitative ma chiaramente subiamo le conseguenze del rialzo dei prezzi internazionali delle materie prime". Quanto a un possibile, nuovo, intervento del governo in caso di un conflitto prolungato o di un'escalation e quindi di un ulteriore aumento del prezzo delle materie prime Pichetto assicura che "il governo è sempre attento e pronto a valutare interventi qualora e quando ce ne fosse la necessità".

Per approfondire: Iran, chi sono i capi militari e gli scienziati nucleari uccisi nei raid di Israele