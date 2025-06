Attacco Usa in Iran, cos'è e com’è andata l'operazione Midnight Hammer

Il capo del Pentagono Pete Hegseth e il capo di Stato maggiore Usa, il generale Dan Caine, hanno tenuto una conferenza stampa in cui hanno fornito dettagli sui raid che hanno colpito i siti nucleari di Fordow, Natanz ed Esfahan. Confermato l’uso di 7 bombardieri B-2 e 125 aerei militari. Alle truppe Usa in zona non è stato dato alcun preavviso. Secondo quanto riferito, è stato “devastato il programma nucleare iraniano” e "l'operazione non mirava al cambio di regime”. Gli alleati nella regione sono stati consultati