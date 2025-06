Guerra Israele-Iran, un'escalation lunga 20 mesi: i momenti chiave

Il 25 dicembre 2023 Israele ha eliminato uno dei più importanti comandanti iraniani, Razi Mousavi, in un attacco in Siria. Lo Stato ebraico "pagherà certamente per questo crimine", ha minacciato in quell'occasione Raisi, convinto che l'assassinio fosse "un altro segno della frustrazione, dell'impotenza e dell'incapacità del regime sionista nella regione". Un mese dopo, Israele ha ucciso altre cinque figure chiave dei Guardiani della rivoluzione, tra cui due alti funzionari, in un attacco aereo su Damasco. Lo Stato ebraico "inizi il conto alla rovescia", è stato l'avvertimento lanciato dal ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian, mentre per il capo di Stato maggiore, Mohammad Bagheri, il raid ha avuto "il solo effetto di accelerare l'annientamento di Israele".

Per approfondire: Israele-Iran, cronologia di una rivalità storica: da alleati a nemici