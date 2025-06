L’esercito israeliano ha diffuso video di attacchi a missili e armi in Iran, avvenuti il 13 giugno, come parte di un’offensiva per fermare il programma nucleare iraniano. Israele ha colpito impianti nucleari, fabbriche di missili e ucciso diversi comandanti militari. I video mostrano raid aerei e jet impegnati a intercettare droni lanciati dall’Iran