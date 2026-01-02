Incendio Crans-Montana, Tajani: arduo identificare vittime

Un incendio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato una strage con decine di morti e numerosi feriti durante i festeggiamenti di Capodanno. Diverse persone risultano disperse, tra cui alcuni cittadini italiani, mentre altri sono ricoverati in ospedali svizzeri e italiani in gravi condizioni. Le fiamme, partite da candele e da un petardo, si sono propagate rapidamente per il cosiddetto flashover, distruggendo il locale sotterraneo. Molte vittime sono difficili da identificare a causa delle ustioni e dei danni riportati. "Difficilissimo identificare le vittime”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, “ci vorranno settimane". Cordoglio anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni