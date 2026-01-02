Stati Uniti, violenta nevicata nello stato di New York

Una violenta nevicata ha imbiancato Syracuse, nello Stato americano di New York. Il fenomeno è detto “effetto lago” e avviene quando l’aria fredda incontra le acque non gelate dei Grandi Laghi. Le autorità meteorologiche prevedono altre nevicate nei prossimi giorni. La circolazione è difficile e potenzialmente pericolosa. I residenti sono invitati a muoversi solo se necessario.