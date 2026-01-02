Offerte Sky
Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Mondo

Donald Trump ha avvertito che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire se in Iran verranno uccisi manifestanti durante le proteste contro il caro vita. “Se l'Iran sparerà e ucciderà i manifestanti pacifici, gli Stati Uniti d'America andranno in loro soccorso. Siamo pronti a partire”, ha dichiarato. Al presidente statunitense ha replicato la guida suprema iraniana: “Stia attento a quello che fa”. Secondo fonti iraniane e gruppi per i diritti umani, negli scontri in diverse città del Paese si registrano vittime e feriti, con versioni contrastanti sulle responsabilità. Le manifestazioni, partite da Teheran, si sono estese ad altre aree. I media ufficiali parlano anche di agenti colpiti durante i disordini. Il clima resta teso mentre continuano le mobilitazioni.

