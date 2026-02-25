Offerte Sky
Messico, partite due navi con aiuti umanitari per Cuba

Mondo

Due navi della Marina messicana sono partite da Veracruz dirette a Cuba con 1.193 tonnellate di aiuti alimentari. Il viaggio durerà circa quattro giorni

