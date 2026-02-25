Kallas: Musk, gli algoritmi, i social e le elezioni

SKYTG24 partecipa al progetto AI4TRUST, finanziato dal programma Horizon Europe dell’Unione Europea e che nasce con l'obiettivo di sviluppare una piattaforma contro la disinformazione che combini l'apporto dell'intelligenza artificiale con le verifiche di giornalisti e fact-checker. Al Consorzio, coordinato dalla Fondazione Bruno Kessler (FBK), partecipano 17 partner europei
