Nordcorea, figlia di Kim al mausoleo di famiglia a Pyongyang

La figlia di Kim Jong Un ha partecipato per la prima volta a una visita ufficiale al mausoleo di Kumsusan, insieme ai genitori. La presenza di Ju Ae, sempre più frequente nei media di Stato, rafforza le ipotesi su un suo possibile ruolo futuro nella leadership nordcoreana. Alla cerimonia erano presenti anche alti funzionari del regime. Il regime non ha mai confermato ufficialmente la sua età.
