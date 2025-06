G7 Canada, dichiarazione comune su Iran-Israele. Trump lascia vertice

Nel documento dei sette, compreso il presidente americano, si sollecitano la de-escalation nel conflitto in Medio Oriente e la tregua a Gaza. Inoltre si afferma che Teheran "non potrà mai avere l'arma nucleare" e che "Israele ha il diritto di difendersi". L’inquilino della Casa Bianca è ripartito in anticipo per tornare a Washington “per questioni importanti”. Poi però smentisce che il motivo sia il conflitto israelo-iraniano ascolta articolo

I leader del G7 in Canada sono riusciti a convincere Donald Trump a firmare una "dichiarazione sui recenti sviluppi tra Israele e Iran", dopo il suo iniziale rifiuto. Il presidente americano ha lasciato in anticipo il vertice per tornare a Washington.

Il testo completo della dichiarazione del G7 su Iran-Israele Ecco il testo della "dichiarazione dei leader del G7 sui recenti sviluppi tra Israele e Iran", pubblicata sul sito del vertice. "Noi, leader del G7, ribadiamo il nostro impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente. In questo contesto, affermiamo che Israele ha il diritto di difendersi. Ribadiamo il nostro sostegno alla sicurezza di Israele. Affermiamo anche l'importanza della protezione dei civili. L'Iran è la principale fonte di instabilità e terrore nella regione. Abbiamo sempre affermato con chiarezza che l'Iran non deve mai ottenere un'arma nucleare. Esortiamo affinché la risoluzione della crisi iraniana porti a una più ampia de-escalation delle ostilità in Medio Oriente, compreso un cessate il fuoco a Gaza. Resteremo vigili rispetto alle implicazioni per i mercati energetici internazionali e pronti a coordinarci, anche con partner che condividono i nostri stessi valori, per tutelare la stabilità del mercato".

Trump lascia il vertice A sorpresa la Casa Bianca ha annunciato che Donald Trump avrebbe interrotto anticipatamente la sua missione al G7 per tornare a Washington nella serata canadese, "in modo da potersi occupare di molte questioni importanti". Il motivo secondo la portavoce Karoline Leavitt era da ricondurre "a quanto sta accadendo in Medio Oriente" (versione ribadita da Macron). La partenza anticipata ha fatto anche saltare l'incontro in programma con Volodymir Zelensky. Il presidente americano però ha poi affermato che il suo ritorno negli Usa non ha "nulla a che fare con un cessate il fuoco" tra Israele e Iran, accusando Macron di aver "erroneamente affermato che ho lasciato il vertice per tornare a Washington e lavorare a un 'cessate il fuoco' tra Israele e Iran. Falso". Macron "non ha idea del perché io sia ora in viaggio per Washington, ma di certo non ha nulla a che fare con un cessate il fuoco. È molto più grande di questo. Che lo voglia o no, Emmanuel non lo capisce mai", ha aggiunto.