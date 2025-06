Trump attacca Macron: "Si sbaglia sempre"

Scontro senza precedenti tra il presidente americano e quello francesce: "In cerca di pubblicità ha detto erroneamente che ho lasciato il G7 per tornare a Washington e lavorare a un cessate il fuoco tra Israele e Iran. Sbagliato"

Donald Trump contro Emmanuel Macron. "Il presidente francese in cerca di pubblicità ha detto erroneamente che ho lasciato il G7 per tornare a Washington e lavorare a un 'cessate il fuoco' tra Israele e Iran. Sbagliato!", ha scritto piccato il presidente americano in un post su Truth social. "Non ha alcuna idea sul perché sto tornando a Washington, ma certamente non ha nulla a che fare con il cessate il fuoco - ha continuato Trump - È molto più di questo. Volutamente o meno, Emmanuel sbaglia sempre. Restate sintonizzati". Il presidente francese aveva definito "positiva" la partenza anticipata di Trump da G7 in Canada se l'obiettivo è la tregua tra Israele e Iran (LIVEBLOG).