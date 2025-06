Bunker buster, bomba che potrebbe distruggere siti nucleari dell’Iran

E lo scorso maggio, nell’ultimo rapporto tecnico che potrebbe aver contribuito ad accelerare i piani di guerra israeliani, si leggeva che "sebbene l'Aiea possa desumere un certo numero di centrifughe (per arricchire progressivamente l'uranio) dislocati a Fordow e Natanz", l'agenzia Onu "non è in grado di sapere quanto altre centrifughe siano state costruite e immagazzinate o messe in funzione in qualche sito non dichiarato", considerando che basterebbero anche poche centrifughe avanzate a cascata in più per portare l'attuale percentuale di arricchimento del 60%, che costituisce il livello alto (Heu), già superiore a quanto necessario per alimentare il reattore di una centrale elettrica, al livello del 90% atto a fabbricare un'ordigno nucleare.