G7, Meloni: Iran non può avere atomica. A Gaza è il momento per tregua

La premier in chiusura del vertice: "In Iran andiamo verso escalation, ma l'obiettivo al quale tutti lavoriamo è arrivare a negoziazioni". Chiude alla possibilità ventilata da Trump che possa essere Putin a mediare tra Israele e Iran: "Affidare a una nazione in guerra la mediazione su un'altra guerra, non mi sembrerebbe proprio l'opzione migliore da prendere in considerazione"

Si è chiuso il G7 in Canada, tra le Montagne Rocciose di Kananaskis. Un vertice segnato dalle grandi incognite sui molti conflitti in corso che turbano la comunità internazionale. Sui grandi temi, ha detto la premier Giorgia Meloni, c'è stata unità, a partire dalla crisi in Medio Oriente: "Andiamo verso un'escalation. Ma l'obiettivo al quale tutti lavoriamo è arrivare a negoziazioni che consentano davvero di impedire che l'Iran diventi una potenza nucleare", ha evidenziato. Formula più diplomatica con cui si mostra sostanzialmente d'accordo con l'affermazione del cancelliere tedesco Friedrich Merz per cui Israele - che il 13 giugno ha attaccato l'Iran per neutralizzarne proprio il potenziale nucleare - "sta facendo il lavoro sporco" per tutti gli altri. Sulla possibilità che Putin medi nella guerra tra Israele e Iran, come ventilata da Trump, Meloni invece chiude: "Dalle interlocuzione di questi giorni non mi pare ci fosse disponibilità da parte di nessuno. E comunque l'opzione non è sul tavolo. Affidare a una nazione in guerra la mediazione su un'altra guerra, non mi sembrerebbe proprio l'opzione migliore da prendere in considerazione".