Missili ipersonici lanciati da Iran contro Israele: come funzionano

I Guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver lanciato missili ipersonici nell'ultima tornata di attacchi notturni. Viaggiano a una velocità cinque volte superiore a quella del suono e possono manovrare in volo, il che li rende difficili da intercettare ascolta articolo

L’ultimo attacco iraniano a Israele avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 giugno segna un nuovo capitolo nella spirale di tensioni nel conflitto tra i due Paesi. Il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) di Teheran ha infatti dichiarato che durante l'ultimo raid sono stati usati anche missili ipersonici Fattah-1 contro obiettivi nel centro di Israele, nell’ambito della cosiddetta “Operazione Promessa Vera III”. Le Guardie rivoluzionarie hanno dichiarato trionfalmente di aver “frantumato le difese aeree israeliane” e di “controllare completamente lo spazio aereo” del Paese nemico. Si tratta, secondo fonti occidentali, della "prima apparizione operativa confermata" del Fattah-1 nel quadro dell’escalation in corso in Medio Oriente (GUERRA ISRAELE-IRAN, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Può raggiungere Tel Aviv in circa 400 secondi Il nome "Fattah", che in arabo significa "il vincitore" o "colui che apre le porte", è uno dei 99 nomi di Allah nella tradizione islamica. La scelta del nome, approvata personalmente dalla Guida Suprema Ali Khamenei, riflette la volontà di dare al missile un valore simbolico e ideologico, oltre che militare. La sua prima apparizione risale al giugno 2023, con una cerimonia in grande stile alla presenza del presidente Ebrahim Raisi. Il missile è al centro da tempo della propaganda iraniana: già nel 2023, poco dopo la sua presentazione ufficiale a Teheran, un gigantesco striscione apparso nella capitale recitava: "400 secondi a Tel Aviv". Uno slogan di forte impatto simbolico, che allude alla capacità del Fattah di colpire la capitale israeliana in circa sei minuti e quaranta secondi, percorrendo i circa 1.600 chilometri che separano Teheran da Tel Aviv grazie a una velocità compresa tra Mach 13 e Mach 15 (circa 15.000–18.500 km/h).

MIDEAST ISRAEL PALESTINIANS IRAN CONFLICT - ©Ansa