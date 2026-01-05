Circa 32 cubani sono stati uccisi durante l'operazione militare statunitense in Venezuela che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro, ha dichiarato oggi l'Avana. "A causa dell'attacco criminale perpetrato dal governo degli Stati Uniti contro la Repubblica bolivariana del Venezuela, 32 cubani hanno perso la vita durante i combattimenti", ha spiegato il governo dell'Avana in una dichiarazione trasmessa dalla televisione nazionale cubana.

I soldati uccisi, tutti appartenenti alle Forze armate rivoluzionarie o al Ministero degli Interni cubani, stavano svolgendo missioni in Venezuela "su richiesta di organismi omologhi" di quel Paese stretto alleato dell'isola comunista, ha dichiarato il governo dell'Avana proclamando due giorni di lutto nazionale. Questi soldati "hanno adempiuto degnamente ed eroicamente al loro dovere e sono caduti dopo una fiera resistenza, in combattimento diretto contro gli aggressori o a seguito dei bombardamenti", ha aggiunto il comunicato. "Onore e gloria ai coraggiosi combattenti cubani caduti affrontando terroristi in uniforme imperiale", ha scritto il presidente Miguel Díaz-Canel su X. Poco prima Donald Trump aveva affermato che un gran numero di membri della sicurezza cubana di Nicolas Maduro erano stati uccisi durante l'operazione. "Molti cubani sono stati uccisi ieri", ha dichiarato a bordo dell'Air Force One. Il presidente Usa ha aggiunto che ci sono stati "purtroppo molti morti dall'altra parte". Da parte sua Caracas non ha finora fornito cifre ufficiali sui morti e sui feriti nell'operazione. Cuba e Venezuela hanno mantenuto strette relazioni dalla fine degli anni '90 e dall'ascesa al potere di Hugo Chávez (1999-2013). Nel 2002 un tentativo di colpo di Stato contro il leader venezuelano ha accelerato il coinvolgimento cubano negli affari militari del Paese al fine di consolidarne il potere. Il Venezuela è il principale fornitore di petrolio di Cuba, in cambio, tra le altre cose, della fornitura di personale medico. Trump, che non ha mai nascosto l'interesse degli Stati Uniti per le riserve petrolifere venezuelane, ha anche affermato che Cuba è "pronta a crollare". L'isola è impantanata da cinque anni in una profonda crisi economica caratterizzata da un grave deficit di valuta estera, carenze di carburante e ricorrenti interruzioni di corrente, derivanti dagli effetti combinati dell'inasprimento delle sanzioni statunitensi, delle debolezze strutturali della sua economia pianificata centralmente e del crollo del turismo.