Trump avverte: "Siamo noi ad avere il controllo del Venezuela". Poi minaccia anche Colombia, Cuba, Messico e Iran. E insiste: "Ci serve la Groenlandia per la nostra sicurezza". Rodríguez giurerà oggi come presidente ad interim. A Usa chiede un rapporto "equilibrato e rispettoso". A sorpresa l'esercito del paese la sostiene. Maduro atteso in aula oggi, accusato con la moglie di narcotraffico e terrorismo. Oggi riunione del consiglio sicurezza Onu. Telefonata tra Meloni e la leader dell'opposizione Machado
in evidenza
Trump avverte: "Siamo noi ad avere il controllo del Venezuela". Poi minaccia anche Colombia, Cuba, Messico e Iran. E insiste: "Ci serve la Groenlandia per la nostra sicurezza". Rodríguez giurerà oggi come presidente ad interim. All'America chiede un rapporto "equilibrato e rispettoso". A sorpresa l'esercito del paese la sostiene. Maduro atteso in aula nelle prossime ore. Il presidente deposto è con la moglie nel carcere di Brooklyn. Sono accusati di narcotraffico e terrorismo. Oggi riunione del consiglio sicurezza Onu. Telefonata tra Meloni e la leader dell'opposizione Machado. Perplessità di Salvini sulla mossa della Casa Bianca. Le opposizioni chiedono alla premier una informativa urgente.
Gli approfondimenti:
- Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas: cosa sappiamo
- Venezuela, Tajani: seguiamo situazione, presidente Meloni è informata
- Venezuela, le immagini delle esplosioni a Caracas
- Venezuela, 4 mesi di escalation con gli Usa: le tappe
- Nicolás Maduro, chi è il delfino di Chavez alla guida del Venezuela dal 2013
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Trump: soldati feriti nell'operazione stanno bene
Donald Trump ha dichiarato che tutti i militari statunitensi feriti durante l'operazione militare per arrestare Nicola's Maduro e sua moglie sono "in buone condizioni. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One durante il viaggio da Mar-a-Lago verso Washington, Trump ha descritto la missione come "molto pericolosa", lodando i militari per il loro "coraggio" e "enorme patriottismo. "E' stata un'operazione molto pericolosa. E' stato sorprendente che ci fossero alcuni feriti, ma tutti sono in buone condizioni in questo momento," ha ribadito Trump.
Venezuela, media: no di Trump a Machado per aver accettato Nobel
Il rifiuto da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sostenere la leader dell'opposizione Maria Corina Machado come potenziale leader ad interim del Venezuela derivai'erebbe dalla decisione della Machado di accettare il Premio Nobel per la Pace. Lo afferma il Washington Post, citando due fonti vicine alla Casa Bianca. Il rapporto afferma che gli sforzi di Machado per lodare Trump dopo aver vinto il premio non sono stati sufficienti a placare il presidente degli Stati Uniti, che apertamente desidera il premio e ritiene di meritarlo di riceverlo. "Se lei avesse rifiutato e detto: 'Non posso accettarlo perche' e' di Donald Trump', oggi sarebbe la presidente del Venezuela", ha affermato una delle fonti.
Trump, l'Ue ha bisogno che noi abbiamo la Groenlandia
"L'Ue ha bisogno che noi abbiamo la Groenlandia": lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando per circa 40 minuti con i reporter a bordo dell'Air Force One. "Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale, è così strategica. In questo momento la Groenlandia è piena di navi russe e cinesi ovunque e la Danimarca non sarà in grado di occuparsene", ha detto Trump prima di scherzare affermando che Copenaghen ha migliorato la sicurezza della Groenlandia aggiungendo "una slitta trainata da cani".
Trump, il caso contro Maduro è infallibile
Il presidente americano Donald Trump ha detto ai reporter sull'Air Force One che non c'è un obiettivo finale con il processo a Nicolas Maduro e che si fida del giudice che segue il caso. "Il caso è infallibile", ha affermato Trump, accusando l'ex presidente venezuelano di aver ucciso "milioni e milioni di persone".
L'Avana, 32 cubani uccisi nell'attacco 'criminale' degli Usa contro il Venezuela
Circa 32 cubani sono stati uccisi durante l'operazione militare statunitense in Venezuela che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro, ha dichiarato oggi l'Avana. "A causa dell'attacco criminale perpetrato dal governo degli Stati Uniti contro la Repubblica bolivariana del Venezuela, 32 cubani hanno perso la vita durante i combattimenti", ha spiegato il governo dell'Avana in una dichiarazione trasmessa dalla televisione nazionale cubana.
I soldati uccisi, tutti appartenenti alle Forze armate rivoluzionarie o al Ministero degli Interni cubani, stavano svolgendo missioni in Venezuela "su richiesta di organismi omologhi" di quel Paese stretto alleato dell'isola comunista, ha dichiarato il governo dell'Avana proclamando due giorni di lutto nazionale. Questi soldati "hanno adempiuto degnamente ed eroicamente al loro dovere e sono caduti dopo una fiera resistenza, in combattimento diretto contro gli aggressori o a seguito dei bombardamenti", ha aggiunto il comunicato. "Onore e gloria ai coraggiosi combattenti cubani caduti affrontando terroristi in uniforme imperiale", ha scritto il presidente Miguel Díaz-Canel su X. Poco prima Donald Trump aveva affermato che un gran numero di membri della sicurezza cubana di Nicolas Maduro erano stati uccisi durante l'operazione. "Molti cubani sono stati uccisi ieri", ha dichiarato a bordo dell'Air Force One. Il presidente Usa ha aggiunto che ci sono stati "purtroppo molti morti dall'altra parte". Da parte sua Caracas non ha finora fornito cifre ufficiali sui morti e sui feriti nell'operazione. Cuba e Venezuela hanno mantenuto strette relazioni dalla fine degli anni '90 e dall'ascesa al potere di Hugo Chávez (1999-2013). Nel 2002 un tentativo di colpo di Stato contro il leader venezuelano ha accelerato il coinvolgimento cubano negli affari militari del Paese al fine di consolidarne il potere. Il Venezuela è il principale fornitore di petrolio di Cuba, in cambio, tra le altre cose, della fornitura di personale medico. Trump, che non ha mai nascosto l'interesse degli Stati Uniti per le riserve petrolifere venezuelane, ha anche affermato che Cuba è "pronta a crollare". L'isola è impantanata da cinque anni in una profonda crisi economica caratterizzata da un grave deficit di valuta estera, carenze di carburante e ricorrenti interruzioni di corrente, derivanti dagli effetti combinati dell'inasprimento delle sanzioni statunitensi, delle debolezze strutturali della sua economia pianificata centralmente e del crollo del turismo.