Trump non sostiene Maria Corina Machado al governo del Venezuela (CRISI VENEZUELA - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)a causa del Nobel. La leader dell'opposizione del Venezuela ha ricevuto e accettato il premio per la Pace tanto ambito e apertamente desiderato da Donald Trump che riteneva di meritarlo: questo, secondo quanto riferito dal Washington Post, è il motivo per il quale il presidente statunitense non appoggerebbe il governo ad interim di Machado, preferendo al posto di Maduro la sua vice Delcy Rodriguez. "Se Machado avesse rifiutato e detto: 'Non posso accettarlo perché è di Donald Trump', oggi sarebbe la presidente del Venezuela", ha affermato una delle fonti citate dal quotidiano americano. Dunque, stando alle due voci vicine alla Casa Bianca, gli sforzi di Machado per lodare Trump dopo aver vinto il premio non sono stati sufficienti a placare il presidente degli Stati Uniti.