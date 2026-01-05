Nella notte allarme missilistico su tutta l'Ucraina, con 2 morti nella regione di Kiev. Medvedev approfitta del blitz a Caracas per provocare Zelensky: il presidente ucraino "potrebbe fare la fine di Maduro", dice il falco di Mosca. "Non credo che Kiev abbia colpito la residenza di Putin", afferma Trump. Oggi nuova riunione dei capi di Stato maggiore dei paesi alleati dell'Ucraina; domani la coalizione dei volenterosi a Parigi, con la Meloni
Nella notte allarme missilistico su tutta l'Ucraina, con 2 morti nella regione di Kiev. Medvedev approfitta del blitz a Caracas per provocare Zelensky: il presidente ucraino "potrebbe fare la fine di Maduro", dice il falco di Mosca. "Non credo che Kiev abbia colpito la residenza di Putin", afferma Trump. Oggi nuova riunione dei capi di Stato maggiore dei paesi alleati dell'Ucraina; domani la coalizione dei volenterosi a Parigi, con la Meloni.
Raid russo su Kiev, 2 morti
E' di due morti il bilancio di un raid russo condotto sull'oblast di Kiev. Lo ha dichiarato il capo dell'amministratore regionale di Kiev, Tymur Tkachenko, spiegando che una persona è stata uccisa nella capitale. Una seconda persona, un uomo di 70 anni, è stata uccisa nella vicina città di Fastiv, come ha dichiarato il governatore regionale Mykola Kalashnyk.
Trump: non credo che Kiev abbia colpito la residenza di Putin
Il presidente americano Donald Trump ha detto ai reporter sull'Air Force One di non credere che l'Ucraina abbia colpito la residenza del leader russo Vladimir Putin. "Non credo che quell'attacco sia avvenuto", ha risposto Trump, osservando come "nessuno sapeva in quel momento" se la notizia fosse vera. Mosca ha accusato Kiev dell'attacco.
Allarme missilistico in tutta l'Ucraina, 2 morti a Kiev e nella regione circostante
Almeno due persone sono morte tra Kiev e le aree circostanti la capitale ucraina in attacchi russi avvenuti stanotte, secondo quanto riferito dalle autorità locali dopo che l'esercito aveva avvertito che l'intero Paese era sotto minaccia missilistica. stata colpita. Nelle aree circostanti i bombardamenti hanno colpito diverse abitazioni e "infrastrutture critiche", uccidendo un uomo nella città di Fastiv, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale Mykola Kalachnyk. "Tutta l'Ucraina è sotto minaccia missilistica", aveva precedentemente avvertito l'aeronautica militare ucraina su Telegram. Questi attacchi si verificano alla vigilia di un incontro a Parigi dei paesi alleati di Kiev per cercare di progredire verso una risoluzione del conflitto più sanguinoso in Europa dalla Seconda guerra mondiale.