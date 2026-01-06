Per gli Usa saranno presenti Witkoff e Kushner. Zelensky silura Malyuk, dal 2022 alla guida dei Servizi di sicurezza nazionali. Mosca afferma di aver abbattuto stanotte 129 droni ucraini sulle regioni russe. Ue contro Trump sulla Groenlandia. Starmer schiera il Regno Unito al fianco della Danimarca
in evidenza
Oggi a Parigi riunione dei volenterosi per l'Ucraina, presente anche la Meloni; per gli Usa ci sono Witkoff e Kushner. Zelensky silura Malyuk, dal 2022 alla guida dei Servizi di sicurezza nazionali. Mosca afferma di aver abbattuto stanotte 129 droni ucraini sulle regioni russe. Ue contro Trump sulla Groenlandia. Starmer schiera il Regno Unito al fianco della Danimarca.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Attacco di droni sulla città russa di Tver, un morto
Un attacco di droni ucraini sulla citta' di Tver, nella Russia occidentale, ha ucciso una persona e ferite altre due, secondo quanto riferito dalle autorita' regionali. Un incendio e' scoppiato quando un frammento di uno dei droni ha colpito un complesso residenziale, ha dichiarato il governatore ad interim, Vitaly Korolev, in un messaggio su Telegram. Una persona e' morta e altre due hanno richiesto cure mediche sul posto, ha aggiunto il governo regionale, annunciando l'avvio di un'indagine.
Per ricevere le notizie di Sky TG24
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)