Guerra Ucraina Russia, oggi vertice dei Volenterosi a Parigi: ci sarà Meloni. LIVE

Per gli Usa saranno presenti Witkoff e Kushner. Zelensky silura Malyuk, dal 2022 alla guida dei Servizi di sicurezza nazionali. Mosca afferma di aver abbattuto stanotte 129 droni ucraini sulle regioni russe. Ue contro Trump sulla Groenlandia. Starmer schiera il Regno Unito al fianco della Danimarca

Oggi a Parigi riunione dei volenterosi per l'Ucraina, presente anche la Meloni; per gli Usa ci sono Witkoff e Kushner. Zelensky silura Malyuk, dal 2022 alla guida dei Servizi di sicurezza nazionali. Mosca afferma di aver abbattuto stanotte 129 droni ucraini sulle regioni russe. Ue contro Trump sulla Groenlandia. Starmer schiera il Regno Unito al fianco della Danimarca. 

Attacco di droni sulla città russa di Tver, un morto

Un attacco di droni ucraini sulla citta' di Tver, nella Russia occidentale, ha ucciso una persona e ferite altre due, secondo quanto riferito dalle autorita' regionali. Un incendio e' scoppiato quando un frammento di uno dei droni ha colpito un complesso residenziale, ha dichiarato il governatore ad interim, Vitaly Korolev, in un messaggio su Telegram. Una persona e' morta e altre due hanno richiesto cure mediche sul posto, ha aggiunto il governo regionale, annunciando l'avvio di un'indagine. 

