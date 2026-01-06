Un attacco di droni ucraini sulla citta' di Tver, nella Russia occidentale, ha ucciso una persona e ferite altre due, secondo quanto riferito dalle autorita' regionali. Un incendio e' scoppiato quando un frammento di uno dei droni ha colpito un complesso residenziale, ha dichiarato il governatore ad interim, Vitaly Korolev, in un messaggio su Telegram. Una persona e' morta e altre due hanno richiesto cure mediche sul posto, ha aggiunto il governo regionale, annunciando l'avvio di un'indagine.