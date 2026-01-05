Perché Trump vuole la Groenlandia? Il ruolo di Russia, Nato e alleati

Mentre, dopo l'attacco in Venezuela, le mire del presidente americano sull'isola danese si fanno sempre più concrete, analizziamo le ragioni di queste ambizioni, che potrebbero non essere tanto strategiche ed economiche, ma che potrebbero invece rientrare in un piano più ampio con diversi attori in gioco da considerare. C'è una domanda da porsi: a cosa potrebbero servire le minacce trumpiane a un Paese alleato, quale è la Danimarca?
