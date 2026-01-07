Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato ieri sera alla Messa della notte del Natale ortodosso in una chiesa della regione di Mosca, "insieme a militari e alle loro famiglie". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti. In un messaggio ai cittadini russi, Putin ha reso omaggio al "contributo enorme della Chiesa ortodossa russa e di altre confessioni cristiane all'unità della società", sottolineandone tra l'altro le opere di assistenza ai "partecipanti e ai veterani dell'operazione militare speciale" in Ucraina. "Con un sentimento di profonda soddisfazione - aggiunge il leader russo nel messaggio, diffuso dal servizio stampa del Cremlino - vorrei sottolineare l'enorme, veramente unico contributo della Chiesa ortodossa russa e di altre confessioni cristiane all'unione della società, alla conservazione del nostro ricchissimo patrimonio storico e culturale, all'educazione patriottica e spirituale-morale dei giovani". Putin prosegue affermando che le organizzazioni religiose "dedicano un'attenzione incessante alle opere di misericordia e di beneficenza, si prendono cura di chi ha bisogno di aiuto, sostengono i partecipanti e i veterani dell'operazione militare speciale, e fanno molto per armonizzare il dialogo interreligioso e interetnico" in Russia.