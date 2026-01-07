Guerra Ucraina Russia, intesa a Parigi su forza multinazionale. Usa vigileranno. LIVE
Gli Stati Uniti 'monitoreranno' la tregua con un'operazione alla quale gli europei 'parteciperanno' con i militari dei paesi che hanno dato la loro disponibilità. Per ora hanno già firmato Francia e Gran Bretagna, mentre la Germania si è detta disponibile a inviare le sue forze in un paese Nato confinante con l'Ucraina. Meloni ha ribadito il no all'invio di truppe italiane. Soddisfatto Zelensky: “Garanzie solide”
Accordo a Parigi sul dispiegamento di una forza multinazionale dopo il cessate il fuoco in Ucraina. Gli Stati Uniti 'monitoreranno' la tregua con un'operazione alla quale gli europei 'parteciperanno' con i militari dei paesi che hanno dato la loro disponibilità. Per ora hanno già firmato Francia e Gran Bretagna, mentre la Germania si è detta disponibile a inviare le sue forze in un paese Nato confinante con l'Ucraina. Meloni ha ribadito il no all'invio di truppe italiane, pur confermando il sostegno a Kiev. Soddisfatto Zelensky: “Garanzie solide”. Per Macron, è una “giornata storica” per l'Europa e per Kiev: “Un'architettura di sicurezza robusta”.
Zelensky: "Preservare l'unità euro-atlantica"
"L'unità euro-atlantica ha dimostrato la sua efficacia e deve essere preservata per i nostri interessi e la nostra sicurezza comuni. E insieme possiamo ottenere ancora di più: l'Ucraina unisce Europa e America". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Putin alla Messa di Natale con militari e loro famiglie
Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato ieri sera alla Messa della notte del Natale ortodosso in una chiesa della regione di Mosca, "insieme a militari e alle loro famiglie". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti. In un messaggio ai cittadini russi, Putin ha reso omaggio al "contributo enorme della Chiesa ortodossa russa e di altre confessioni cristiane all'unità della società", sottolineandone tra l'altro le opere di assistenza ai "partecipanti e ai veterani dell'operazione militare speciale" in Ucraina. "Con un sentimento di profonda soddisfazione - aggiunge il leader russo nel messaggio, diffuso dal servizio stampa del Cremlino - vorrei sottolineare l'enorme, veramente unico contributo della Chiesa ortodossa russa e di altre confessioni cristiane all'unione della società, alla conservazione del nostro ricchissimo patrimonio storico e culturale, all'educazione patriottica e spirituale-morale dei giovani". Putin prosegue affermando che le organizzazioni religiose "dedicano un'attenzione incessante alle opere di misericordia e di beneficenza, si prendono cura di chi ha bisogno di aiuto, sostengono i partecipanti e i veterani dell'operazione militare speciale, e fanno molto per armonizzare il dialogo interreligioso e interetnico" in Russia.
Macron: "Migliaia soldati francesi potrebbero essere dispiegati per mantenere pace"
"Diverse migliaia" di soldati francesi potrebbero essere dispiegati per mantenere la pace in Ucraina dopo il cessate il fuoco con la Russia, nell’ambito del dispiegamento della "forza multinazionale" della Coalizione dei volenterosi. Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron al termine della riunione a Parigi parlando con la tv pubblica 'France 2'. Il presidente francese ha parlato del possibile invio di "diverse migliaia di uomini nell’ambito delle nostre operazioni esterne", il giorno "dopo la pace". "Non si tratta di forze impegnate nel combattimento", bensì di "una forza di rassicurazione", ha aggiunto.
Zelensky: "Questioni territoriali irrisolte"
Nonostante i progressi nei colloqui sulla pace per l'Ucraina ottenuto al vertice della Coalizione dei Volonterosi, le questioni territoriali "non sono state risolte al 100%", come ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso della conferenza stampa a chiusura dei lavori, spiegando che i negoziatori ucraini sarebbero rimasti sul posto e avrebbero continuato i colloqui. Vi è ora maggiore chiarezza su quale Paese possa fornire quale contributo, ha spiegato il leader ucraino, sottolineando che la coalizione deve ancora lavorare sulle garanzie di sicurezza e che gli impegni dovrebbero essere legalmente vincolanti. Ha poi espresso gratitudine per il fatto che gli Stati Uniti siano disposti a partecipare al monitoraggio di un eventuale cessate il fuoco, sottolineando che dissuadere la Russia da ulteriori aggressioni è una parte importante della protezione dell'Ucraina.
Putin: "Soldati difendono patria per ordine di Dio"
E' per ordine di Dio che i soldati russi difendono la Madrepatria Russia anche in Ucraina. Nel suo discorso per il Natale ortodosso, il presidente Vladimir Putin ha esaltato la missione delle sue truppe. "I soldati russi svolgono sempre la sacra missione di difendere la Patria, su ordine del Signore", ha detto alla fine della messa in una chiesa di Mosca, riferisce la Tass. "I figli dei combattenti nell'operazione speciale (la guerra in Ucraina, ndr) possono giustamente essere orgogliosi dei loro genitori, come la Russia e' sempre stata orgogliosa dei propri soldati", ha aggiunto.