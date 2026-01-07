Offerte Sky
Ucraina, bombardamento russo a Dnipro: diversi feriti

Mondo

L’esercito russo ha compiuto un attacco contro la città ucraina di Dnipro. Il bombardamento ha colpito e danneggiato un asilo nido e una scuola provocando almeno sette feriti, tra cui due bambini.

