Ucraina, bombardamento russo a Dnipro: diversi feriti

L’esercito russo ha compiuto un attacco contro la città ucraina di Dnipro. Il bombardamento ha colpito e danneggiato un asilo nido e una scuola provocando almeno sette feriti, tra cui due bambini.
Prossimi video
Kosovo, gravi inondazioni colpiscono il Paese
Mondo
Mariela Magallanes: da 26 anni attendiamo che torni la democrazia in Venezuela
Mondo
Davvero la Groenlandia è circondata da navi russe e cinesi?
Mondo
Cina, il festival della neve: c’è il Taj Mahal di ghiaccio
Mondo
Guerra in Ucraina, Starmer: eventuale invio di soldati sarà messo al voto
Mondo
Maltempo in Europa, forti nevicate in diversi Paesi
Mondo
Mian: con la Groenlandia Usa acquisirebbe centralità
Mondo