Altri raid in Libano, colpito ponte Zrarieh su fiume Litani

L'esercito israeliano ha colpito il ponte Zrarieh sul fiume Litani nel sud del Libano, sostenendo che venisse usato da Hezbollah. A Beirut, droni e raid hanno danneggiato edifici nel distretto di Bourj Hammoud e nel quartiere Bachoura, a circa 1 km dal Grand Serail, sede del governo libanese. "Il Libano pagherà costi crescenti, è solo l'inizio", ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz.
Prossimi video
La risposta dell'Iran agli Usa non si fa attendere
Mondo
Continuano i raid sul Libano, le voci da Beirut
Mondo
Caracas, bandiera Usa torna a sventolare all'ambasciata
Mondo
Proteste a Cuba, incendiata sede Partito comunista a Moron
Mondo
Sky Tg25, la guerra in Iran tra regime e petrolio
Mondo
Raid israeliano nel cuore di Beirut, colpito un palazzo
Mondo
Tempesta di sabbia a Gaza, distrutti campi profughi
Mondo