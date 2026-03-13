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Altri raid in Libano, colpito ponte Zrarieh su fiume Litani

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L'esercito israeliano ha colpito il ponte Zrarieh sul fiume Litani nel sud del Libano, sostenendo che venisse usato da Hezbollah. A Beirut, droni e raid hanno danneggiato edifici nel distretto di Bourj Hammoud e nel quartiere Bachoura, a circa 1 km dal Grand Serail, sede del governo libanese. "Il Libano pagherà costi crescenti, è solo l'inizio", ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz.

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