Gerusalemme, moschea di Al-Aqsa deserta dopo le restrizioni

La moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme, appare deserta nell'ultimo venerdì di Ramadan, a causa delle restrizioni all'accesso dei fedeli. Al-Aqsa è rimasta pressoché vuota negli ultimi giorni, mentre prosegue il conflitto con l'Iran. Il Comando del Fronte Interno israeliano ha annunciato un divieto nazionale di assembramenti pubblici nel timore di un'imminente rappresaglia iraniana.
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