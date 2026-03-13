India, ristoranti chiudono a causa della mancanza di gas

In India alcuni ristoratori sono stati costretti a sospendere temporaneamente l'attività a causa della riduzione delle forniture di GPL. Colpiti anche gli hotel e le industrie che nel Paese utilizzano il gas come combustibile da cucina. Le forniture indiane di petrolio greggio, GPL e gas naturale liquefatto sono state duramente colpite dalle limitazioni al traffico marittimo globale, dopo che la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran ha provocato il blocco dello Stretto di Hormuz. In India le importazioni coprono circa il 60% della domanda di gas.
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