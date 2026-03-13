Usa, giudice blocca l'indagine sul presidente della Fed Jerome Powell

Un giudice federale di Washington ha annullato le citazioni in giudizio emesse nei confronti della Fed dai procuratori federali, accusando l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti guidato da Jeanine Pirro di aver perseguito il presidente della Fed per assecondare il desiderio di vendetta di Trump ascolta articolo

Frenata nell'indagine penale contro il presidente della Federal Reserve Jeremo Powell in merito alla ristrutturazione della sede della banca centrale a Washington. Un giudice federale della capitale ha posto un ostacolo significativo all'inchiesta annullando le citazioni in giudizio emesse nei confronti della Fed dai procuratori federali. In una dura sentenza di 27 pagine, resa pubblica il 13 marzo, il giudice James E. Boasberg ha criticato aspramente l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Washington, guidato dalla fedelissima di Trump Jeanine Pirro, per aver perseguito Powell quando sembrava che l'unica ragione per farlo fosse il desiderio del presidente Trump di vendicarsi del presidente della Fed.

"Pressioni su Powell" Powell si è a lungo opposto alle pressioni della Casa Bianca per un adeguamento dei tassi di interesse per ragioni politiche. "Esistono numerose prove che lo scopo principale (se non l'unico) delle citazioni in giudizio sia quello di molestare e fare pressione su Powell affinché ceda al presidente o si dimetta, lasciando il posto a un presidente della Fed piu' accondiscendente", ha scritto il giudice Boasberg secondo quanto riporta il New York Times. "Dall'altro lato della medaglia, il governo non ha fornito alcuna prova che Powell abbia commesso un reato diverso dal dispiacere al presidente". Potrebbe interessarti Fed non taglia tassi, Trump: Powell danneggia Usa e sicurezza nazione

L'indagine L'indagine su Powell è iniziata alla fine dello scorso anno, quando l'ufficio di Pirro ha notificato due mandati di comparizione al Consiglio dei Governatori della Federal Reserve, richiedendo documenti relativi ai recenti lavori di ristrutturazione degli edifici del Consiglio e la testimonianza resa da Powell al Congresso in cui si parlava brevemente di tali lavori, ha scritto il giudice Boasberg. Il Consiglio ha reagito chiedendo l'annullamento dei mandati di comparizione, ha proseguito il giudice, sostenendo che fossero "semplicemente parte del piano per fare pressione su Powell affinché si piegasse ai desideri del presidente o per sbarazzarsi di lui". Potrebbe interessarti Indagine penale su governatore Fed, Powell replica: ”Intimidazioni"