Medio Oriente e Gaza, media: c'è accordo tra Trump e Netanyahu per colpire Iran. LIVE

Il presidente Usa e il primo ministro israeliano avrebbero raggiunto un accordo per colpire l'Iran durante il loro incontro a Mar-a-Lago, in Florida. Lo scrive il quotidiano libanese 'Al-Akhbar', affiliato a Hezbollah, sostenendo che le autorità di Beirut hanno ricevuto queste informazioni da fonti internazionali. Il quotidiano precisa che l'accordo prevede un attacco contro l'Iran se non interromperà completamente il suo programma nucleare e non metterà fine al sostegno ai suoi alleati nella regione

Il presidente americano Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbero raggiunto un accordo per colpire l'Iran durante il loro incontro a Mar-a-Lago, in Florida. Lo scrive il quotidiano libanese 'Al-Akhbar', affiliato a Hezbollah, sostenendo che le autorità di Beirut hanno ricevuto queste informazioni da fonti internazionali. Il quotidiano precisa che l'accordo tra Trump e Netanyahu prevede un attacco contro l'Iran se non interromperà completamente il suo programma nucleare e non metterà fine al sostegno ai suoi alleati nella regione.

Nell'articolo si legge anche che l'Arabia Saudita starebbe cercando di mediare con Teheran per raggiungere un accordo. C'è infatti il timore, da parte di Riad, che il caos in Iran possa estendersi all'intera regione.

Media, 'incontro a Parigi fra Israele e Siria con mediazione Usa'

Funzionari siriani e israeliani si incontreranno oggi a Parigi per riprendere i negoziati su un nuovo accordo di sicurezza. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali il nuovo round di trattative sarà mediato dall'inviato speciale americano Tom Barrack. Gli Stati Uniti stanno facendo pressione sui due paesi affinché raggiungano un'intesa per stabilizzare la sicurezza al confine e che potrebbe rappresentare una futura normalizzazione delle relazioni diplomatiche fra i due paesi. 

