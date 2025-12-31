Il 2025 finisce con uno schiaffo a Benyamin Netanyahu: l'Alta Corte di Giustizia israeliana ha ordinato lo stop ai lavori della commissione che indaga sui fatti del 7 ottobre e sulle eventuali falle nella sicurezza che hanno portato al massacro. Una commissione fortemente voluta e varata dal premier israeliano (e affidata dal Controllore dello Stato Matanyahu Englman) e per questo accusata da molti di essere altamente politicizzata e del tutto imparziale: "Il governo non può indagare su sé stesso", la tesi di gran parte dell'opposizione, di attivisti per i diritti civili e anche di alcuni dei familiari delle vittime. L’ordinanza – riportano i media israeliani - impone a Englman di interrompere l’indagine e gli vieta sia di procedere con gli interrogatori che di pubblicare qualsiasi conclusione, anche parziale, del lavoro fin qui svolto. L'ordine si basa, secondo quanto hanno scritto i giudici, su un accordo tra il Controllore ed entità dello Stato, incluso l'Idf.