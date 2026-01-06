Offerte Sky
Israele, media: "Netanyahu avrebbe riferito a Putin di non voler attaccare Iran". LIVE

Israele ha assicurato all'Iran di non essere interessato al momento a un'escalation e di non avere intenzione di attaccarlo. E' questo il messaggio che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe inviato alla Repubblica Islamica tramite il presidente russo Vladimir Putin, riferiscono fonti diplomatiche a Kan News. Israele, secondo le fonti, è preoccupato che Teheran lanci un attacco preventivo nel timore di un'imminente aggressione di Tel Aviv, in una fase difficile con numerose proteste

Israele ha assicurato all'Iran di non essere interessato al momento a un'escalation e di non avere intenzione di attaccarlo. E' questo il messaggio che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe inviato alla Repubblica Islamica tramite il presidente russo Vladimir Putin, riferiscono fonti diplomatiche a Kan News. Israele, secondo le fonti, è preoccupato che Teheran lanci un attacco preventivo nel timore di un'imminente aggressione di Tel Aviv, in una fase difficile con numerose proteste.

Iran, media: "Netanyahu tramite Putin: non vogliamo attaccarvi"

Israele ha assicurato all'Iran di non essere interessato al momento a un'escalation e di non avere intenzione di attaccarlo. E' questo il messaggio che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe inviato alla Repubblica Islamica tramite il presidente russo Vladimir Putin, riferiscono fonti diplomatiche a Kan News. Israele, secondo le fonti, e' preoccupato che Teheran lanci un attacco preventivo nel timore di un'imminente aggressione di Tel Aviv, in una fase caotica segnata dalle proteste contro il carovita in tutto l'Iran. 

