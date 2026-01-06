Israele ha assicurato all'Iran di non essere interessato al momento a un'escalation e di non avere intenzione di attaccarlo. E' questo il messaggio che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe inviato alla Repubblica Islamica tramite il presidente russo Vladimir Putin, riferiscono fonti diplomatiche a Kan News. Israele, secondo le fonti, è preoccupato che Teheran lanci un attacco preventivo nel timore di un'imminente aggressione di Tel Aviv, in una fase difficile con numerose proteste