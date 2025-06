Idf: eliminato il comandante dell'esercito iraniano Ali Shadmani

"Per la seconda volta, l'Idf ha eliminato il Capo di Stato Maggiore dell'Iran in tempo di guerra, il massimo comandante militare del regime", ha fatto sapere Israele. Shadmani era stato nominato comandante delle Forze Armate Iraniane dopo che il suo predecessore, Alaa Ali Rashid, era stato eliminato nell'attacco iniziale dell'Operazione 'Leone Nascente'

Continua la scia di sangue legata al conflitto tra Israele ed Iran. L'Esercito israeliano (Idf), infatti, ha ucciso la notte scorsa il comandante del quartier generale militare di Khatam al-Anbiya, Ali Shadmani, che aveva sostituito proprio la settimana scorsa il tenente generale Gholamali Rashid, dopo la morte di quest'ultimo da parte delle stesse forze israeliane.

Eliminato per la seconda volta il Capo di Stato Maggiore iraniano

"Per la seconda volta, l'Idf ha eliminato il Capo di Stato Maggiore dell'Iran in tempo di guerra, il massimo comandante militare del regime. A seguito di precise informazioni ricevute dalla Direzione di Intelligence dell'Idf e di un'improvvisa opportunità nella notte tra martedì e mercoledì, la Iaf ha attaccato un centro di comando nel cuore di Teheran e ha eliminato Ali Shadmani, il Capo di Stato Maggiore in tempo di guerra, il comandante militare di grado più alto e la figura più vicina alla Guida Suprema iraniana Ali Khamenei", è stato riferito in un comunicato stampa dell'Idf pubblicato su Telegram.

