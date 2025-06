Il confronto militare tra Tel Aviv e Teheran mette in luce due approcci opposti: superiorità aerea contro potenza missilistica. L'Idf utilizza gli F-35 per colpire in profondità. L'esercito iraniano risponde con una pioggia di razzi a lungo raggio. Intanto l'equilibrio già fragile tra i due Paesi è andato definitivamente in frantumi