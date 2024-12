Medioriente, lanciato missile da Yemen: sirene nel centro di Israele

I servizi di emergenza di Israele, Magen David Adom, hanno riferito di non aver ricevuto segnalazioni di vittime. È emergenza sanitaria a Gaza con sei neonati morti per il freddo in una settimana. Il dipartimento generale dei Media Esteri del ministero della Cultura e dell'orientamento islamico dell'Iran ha confermato in una nota l'arresto di Cecilia Sala "per aver violato le leggi della Repubblica islamica dell'Iran