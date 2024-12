Cecilia Sala, trattative per liberare la giornalista detenuta in Iran

La reporter è detenuta nel carcere di Evin dopo il suo arresto lo scorso 19 dicembre. Non è stata ancora contestata alcuna accusa. Si sono mossi anche gli Stati Uniti, che hanno chiesto a Teheran il "rilascio immediato e incondizionato" di tutti i prigionieri che il regime usa come "leva politica". Intanto, il legale di Mohammad Abedini Najafabadi - il cittadino iraniano bloccato il 16 dicembre a Malpensa - ha fatto sapere che oggi chiederà i domiciliari. C’è l'ipotesi di “triangolazione” per lo scambio di detenuti ascolta articolo

Continuano le trattative per la liberazione di Cecilia Sala, la giornalista italiana detenuta in Iran, nel carcere di Evin, dopo il suo arresto lo scorso 19 dicembre. Alla reporter 29enne non è stata ancora contestata alcuna accusa. Per il suo rilascio si sono mossi anche gli Stati Uniti, che hanno chiesto a Teheran il "rilascio immediato e incondizionato" di tutti i prigionieri che il regime usa come "leva politica". Intanto, il legale di Mohammad Abedini Najafabadi - il cittadino iraniano bloccato il 16 dicembre su ordine della giustizia americana all'aeroporto milanese di Malpensa - ha fatto sapere che oggi chiederà i domiciliari. E c’è l'ipotesi di “triangolazione” per lo scambio di detenuti.

Per Sala ancora nessuna accusa formalizzata Domenica sera il vicepremier Antonio Tajani, ospite su Rete 4, ha spiegato che “la nostra ambasciatrice a Teheran è andata al ministero degli Esteri iraniano, ha incontrato il viceministro degli Esteri, il quale ha detto che ancora non è stato formulato il capo di imputazione per Sala. E appena la giustizia iraniana lo comunicherà agli Esteri, verrà detto per quali motivi è stata arrestata". Riguardo ai tempi per il rilascio, ha aggiunto: “Sono quelli che sono, ma abbiamo notato una certa disponibilità soprattutto per quello che riguarda il trattamento di Cecilia. Il dialogo è aperto. Stiamo lavorando per riportarla a casa il prima possibile. Non sono ipotizzabili" tempi di rilascio, "la trattativa è molto delicata, non è facile. Noi facciamo tutto il possibile affinché i tempi siano brevi, però non dipende da noi”. Riguardo alle condizioni della giornalista, Tajani ha ricordato che "l'altro giorno la nostra ambasciatrice l'ha visitata in carcere, le condizioni di salute sono buone, certamente è preoccupata per la detenzione e spera di uscire quanto prima, ma è una ragazza forte, è una giornalista esperta, è stata confortata dall'ambasciatrice e comunque ha visto che è in cella da sola". Vedi anche Iran, la diplomazia degli ostaggi e il caso Cecilia Sala

L’ipotesi di “triangolazione” per lo scambio di detenuti Per riportare in Italia Sala, ogni possibile pista viene vagliata. Tra le ipotesi c’è quella di uno scambio triangolare, come già avvenuto in diversi altri casi: la liberazione di prigionieri iraniani in altri Paesi, che potrebbero rientrare a Teheran solo dopo la liberazione della reporter romana. Un'operazione che potrebbe riuscire, però, solo grazie all'intervento degli Stati Uniti. Sembra quasi certo che l'arresto di Cecilia Sala - entrata nel Paese con un regolare visto giornalistico - rappresenti una sorta di ritorsione per la cattura italiana (su mandato Usa) di Mohammad Abedini Najafabadi: nonostante le richieste di Teheran per un suo rientro attraverso uno scambio con la reporter, questa opzione resta al momento bloccata. Le accuse americane contro Abedini sono gravi (cospirazione e supporto di materiale al Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica): è forte l'esigenza americana di processare il 38enne davanti a una propria corte e Washington ha già consegnato alla Farnesina la documentazione con la richiesta di estradizione. I tempi per un suo trasferimento non sono brevi, ci vorrà almeno un mese. Intanto, Mohammad Abedini Najafabadi sta per fare la sua prima mossa legale: oggi il suo avvocato farà istanza per chiedere gli arresti domiciliari. Il tutto in attesa di nuovi sviluppi nella trattativa segreta che coinvolge Italia, Iran e Usa. Vedi anche Chi è Mohammad Abedini Najafabadi, l’iraniano arrestato a Malpensa

L’intervento degli Usa Gli Stati Uniti, nel frattempo, hanno chiesto all'Iran il rilascio "immediato e incondizionato dei prigionieri detenuti senza giusta causa", inclusa la giornalista Cecilia Sala. Teheran "sfortunatamente continua a detenere ingiustamente i cittadini di molti Paesi, spesso per utilizzarli come leva politica. Non c'è giustificazione e dovrebbero essere rilasciati immediatamente", ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato. Gli Stati Uniti "sono in frequente contatto con alleati e partner i cui cittadini sono ingiustamente detenuti dall'Iran", ha assicurato. Se non risolto prima, il caso Sala potrebbe essere uno dei temi che Joe Biden affronterà nel corso della sua visita a Roma dal 9 al 12 gennaio. Durante il viaggio, l'ultimo del presidente fuori dai confini americani prima dell'insediamento di Donald Trump, Biden incontrerà Papa Francesco, ma anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Vedi anche Cecilia Sala, dalle inchieste in Afghanistan all'arresto in Iran