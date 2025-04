In vigore dazi reciproci Usa su 60 Paesi, Cina al 104%. Borse in rosso

I mercati azionari asiatici hanno reagito in gran parte con forti cali all'entrata in vigore dei nuovi dazi statunitensi che hanno alimentato i timori di una guerra commerciale imponendo un prelievo di oltre il 100% sulle merci cinesi. L'indice azionario giapponese Nikkei è sceso del 4,86% poco dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi, mentre la sua valuta, lo yen, ha guadagnato l'1,1% rispetto al dollaro USA.A Taiwan, l'indice Taiex ha perso il 5,8% negli scambi pomeridiani e la borsa di Hong Kong ha ceduto l'1,6%.La Borsa di Shanghai, invece, è salita dello 0,2%.I mercati globali sono in subbuglio da quando, la scorsa settimana, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un'ondata di dazi sulle esportazioni di quasi tutti i Paesi.Inizialmente Trump aveva annunciato dazi aggiuntivi del 34% sulle merci cinesi.Pechino ha dichiarato che si sarebbe vendicata con tariffe del 34% sulle importazioni statunitensi, cosi' Trump ha risposto con un aumento del 50% dei dazi, portando il tasso al 104% sulle importazioni cinesi.