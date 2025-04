Guerra M.O., media: Hamas propone rilascio ostaggi e tregua 5 anni

Donald Trump cenerà questa sera alla Casa Bianca con il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani. Lo riferiscono i giornalisti al seguito del presidente anche se l'impegno non è nel programma ufficiale. Al Thani è a Washington per incontri con il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e l'inviato speciale di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, per discutere le proposte di cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani.