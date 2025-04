Dazi, Meloni si prepara a incontrare Trump. Oggi tavolo con imprese

La premier volerà a Washington nei prossimi giorni per parlare direttamente con il presidente Usa della questione tariffe. In che ruolo si presenterà alla Casa Bianca? "Va da leader in un'Europa senza leader", dice il ministro Foti. Intanto sono al vaglio diverse possibilità su come aiutare i settori economici più colpiti dai dazi ascolta articolo

Aiuti alle imprese italiane più colpite dai dazi, e nel frattempo un dialogo sempre più stretto con gli Stati Uniti. Sono queste le due direttive sulle quali si muove in questi giorni la premier Giorgia Meloni, pronta a volare a Washington nei prossimi giorni per parlare delle tariffe direttamente con il presidente Usa Donald Trump. Intanto alle 15 di oggi, 8 aprile, dopo la task force ministeriale che si è tenuta ieri, la presidente del Consiglio incontrerà i rappresentanti delle categorie produttive, sempre nel tentativo di capire come attutire il colpo dei dazi sulla loro competitività.

L'incontro con le imprese A Palazzo Chigi la preoccupazione per le ricadute delle tariffe su determinati comparti, come ad esempio l’agroalimentare, resta alta. Varie le possibili soluzioni che si stanno vagliando e che saranno discusse con le rappresentanze settoriali, comprese le compensazioni sul modello degli aiuti durante il Covid (che andrebbero però concordati con l’Ue). C'è poi chi suggerisce di rafforzare il fondo per il Made in Italy, mentre al momento resta più scetticismo sulla possibilità di utilizzare parte dei fondi del Pnrr, compresi quelli di Transizione 5.0 suggeriti da Confindustria, perché anche qui ogni modifica di destinazione andrebbe negoziata con Bruxelles. E proprio in seno all’Ue, intanto, Roma ribadisce la richiesta di interventi "sulle regole ideologiche e poco condivisibili del Green Deal" per andare incontro soprattutto alle esigenze dell’automotive. Vedi anche Dazi, pronta la risposta Ue. Colpite le Harley, salvo il whisky