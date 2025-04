Il presidente Sergio Mattarella è stato dimesso dall'ospedale

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato dimesso dall'ospedale. essersi sottoposto a un intervento chirurgico programmato per l'impianto di un pacemaker all'ospedale Santo Spirito di Roma, il Capo dello Stato ha lasciato questa mattina il nosocomio romano alle 8.30. Il presidente è totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili. A conferma del fatto che non si sia trattato di un'emergenza, il Quirinale aveva ricordato come, lo scorso 15 aprile, Mattarella avesse lavorato tutto il giorno fino ad incontrare nel pomeriggio il presidente del Montenegro Milojko Spajić.

L'intervento

Il capo dello Stato, che il prossimo luglio compirà 84 anni, è stato ricoverato nel reparto di cardiologia dell'ospedale romano Santo Spirito, nelle mani del primario Roberto Ricci. Probabile che Mattarella, insieme ai suoi medici di fiducia abbia manifestato da alcuni giorni problemi cardiaci e che dopo un ulteriore consulto si sia deciso di accelerare i tempi. Probabilmente anche la pausa per le vacanze pasquali può aver determinato la scelta di usare questa finestra per l'intervento. Gli impegni del presidente Mattarella per le prossime settimane sono diversi: il primo, il prossimo 23 aprile, sarà l'incontro con gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza dell'80esimi anniversario della Liberazione. Ma soprattutto, al Quirinale, è cerchiata in rosso la data del 25 aprile per la festa della Liberazione, in occasione della quale il capo dello Stato è atteso quest'anno a Genova.