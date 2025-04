Dazi, Ue valuta nuove accise digitali per tassare big tech americane

Introduzione

Dopo la decisione di Donald Trump sui dazi, è scesa in campo sempre più insistentemente l’ipotesi di tassare il mondo legato alle big tech americane, come contromossa. Si tratterebbe di una tassazione sul “valore digitale” di un Paese, esattamente come se si trattasse dell’estrazione di risorse minerarie o combustibili.

Da anni Regno Unito, Francia e Italia stanno lavorando alle web tax nazionali che oggi però sono a un punto critico. Quali mosse pensa quindi di fare l’Europa? Il 9 aprile, intanto, è prevista l'approvazione dei dazi reciproci annunciati da Bruxelles.