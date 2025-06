Debito pubblico, sale la quota in mano a stranieri: ecco quanto è

Il quotidiano economico sottolinea come la quota detenuta da investitori stranieri è una “componente essenziale nella normalizzazione post pandemica del debito italiano”. Questa normalizzazione “passa anche dalla flessione costante (in termini assoluti oltre che percentuali) dei titoli detenuti da Bankitalia, tagliata di mese in mese dalla stretta quantitativa messa in atto dall’Eurosistema”. Come detto la quota del debito detenuto da Banca d'Italia ad aprile è scesa al 20,2 per cento dal 20,5 del mese precedente.