Conviene più il Btp Italia o il conto deposito? Rendimenti a confronto

Secondo l’analisi di Facile.it, i conti deposito vincolati online offrono in media, in base anche alle offerte promozionali in corso, un tasso lordo del 3,30% per 12 mesi e del 3,45% per 48 mesi. Applicando questi tassi a un investimento iniziale di 10 mila euro, il guadagno netto stimato è di 224 euro in 12 mesi e di 941 euro in 48 mesi

Per approfondire: Btp Italia, verso l’emissione di martedì 27 maggio: ecco quale rendimento attendersi