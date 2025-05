Btp Italia 27 maggio 2025: rendimento, durata e cosa sapere

Non si conoscono ancora tutti i dettagli legati ai tassi minimi garantiti, che saranno comunicati lunedì 26 maggio. Ma quello che si sa è che anche per questo titolo prevede una tassazione agevolata pari al 12,5%. Inoltre, è esente dalle imposte di successione e, come previsto dalla legge di Bilancio 2024, fino a 50mila euro investiti in titoli di Stato sono esclusi dal calcolo Isee. Come detto all’inizio, la durata è di sette anni e il premio finale aggiuntivo sarà dell’1% per chi acquista il titolo all’emissione e lo mantiene fino alla scadenza, fissata al 4 giugno 2032