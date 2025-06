Polizza Rc Auto, in Italia i prezzi più alti d'Europa: i dati

Alla fine del 2024 gli investimenti delle compagnie assicurative italiane avevano superato i 1.000 miliardi di euro, circa i tre quarti dei quali con rischio diretto a carico dei bilanci assicurativi. Esclusi gli attivi per contratti index linked e unit linked, gli investimenti delle assicurazioni erano a 728,2 miliardi di euro, dei quali il 47,3% in titoli di Stato e il 34,9% in obbligazioni societarie e quote di Oicr.

