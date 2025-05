Assicurazione auto, come funziona la detrazione dal 730 e cosa sapere

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E del 2019, ha chiarito che: "Nel caso di polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione non spetta per il relativo premio se il soggetto assicurato non è individuato in quanto può essere un qualsiasi conducente del veicolo. La detrazione spetta, invece, qualora il conducente sia un soggetto individuato nella polizza auto e abbia i requisiti precedentemente elencati". Questo significa che la detrazione spetta soltanto se nel contratto è indicato espressamente il conducente e che questo sia:

della dichiarazione su cui si opera la detrazione; un familiare a carico del dichiarante