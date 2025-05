Assicurazione Rc Auto: cosa prevede la Legge Bersani

In primo luogo, è necessario capire come funzionano le polizze assicurative per i veicoli: in Italia il sistema è caratterizzato da uno schema con bonus e malus, che è organizzato in classi di merito che vanno dalla prima alla diciottesima. Ogni anno la categoria cambia in base a quanto accaduto nei 12 mesi precedenti: per nel caso di un incidente con colpa la classe sale di due scaglioni, e dunque il premio assicurativo diventa più costoso in proporzione. Se invece nel corso dell’anno non si è coinvolti in nessun tipo di situazione, la classe scende di un livello e dunque anche il premio diventa meno caro.