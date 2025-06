Auto, in Italia veicoli sempre più vecchi: età media supera i 12 anni

Intanto continua la stagnazione del mercato dell'auto in Italia. Nel mese di maggio in Italia sono state immatricolate 139.390 automobili, lo 0,16% in meno dello stesso mese del 2024. Complessivamente da inizio anno sono state vendute 722.452 vetture, con un calo dello 0,54% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Il Centro Studi Promotor parla di stagnazione che accomuna l'Italia e l'Unione Europea e sottolinea che le cose potrebbero anche peggiorare: l'acquisizione degli ordini nel mese scorso, infatti, è stata bassa per il 97% dei concessionari, mentre il livello delle giacenze di auto nuove presso le concessionarie è alto per il 45% e l'affluenza di visitatori nelle show room è bassa per il 95%