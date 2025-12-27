Affitti brevi, cosa cambia nel 2026: le principali novità

Il superamento della soglia delle due abitazioni destinate alla locazione breve comporta l’ingresso automatico nel perimetro imprenditoriale. In questo caso il proprietario è tenuto ad aprire la partita Iva e a iscriversi alla gestione previdenziale, salvo che non sia già coperto per un’altra attività. Proprio i contributi rappresentano l’elemento che incide maggiormente sulla redditività, perché non sono dovuti da chi applica la cedolare secca e vanno invece integralmente dichiarati e versati in regime d’impresa, pena il rischio di evasione contributiva.