Dai dati, comunque, emerge che a influire sulle differenze territoriali sono i canoni d’affitto, e non i livelli delle retribuzioni, “spesso omogenei tra le Province”. “Questo - spiega il rapporto, come riporta Il Sole 24 Ore - è il risultato di una serie di trend che hanno contribuito ad aumentare la tensione abitativa e a far sì che i prezzi delle abitazioni e degli affitti, soprattutto in alcune aree del Paese, siano cresciuti più rapidamente dei redditi. Tra questi: l’elevata domanda di affitti a breve termine, i flussi migratori interni verso le grandi aree metropolitane, l’aumento dei costi di costruzione e dei tassi ipotecari, nonché un’offerta immobiliare spesso inadeguata a sostenere la domanda”.