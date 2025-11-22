Affitti brevi, Consiglio di Stato conferma stop al self check-in

Da Roma a Firenze e Milano: sono diverse le città italiane a vocazione turistica che nei mesi scorsi hanno smantellato le keybox nei centri storici. "La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce che avevamo ragione e che con il regolamento che ha stabilito il divieto delle keybox siamo sulla strada giusta", ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze, tra le città dove l'overtourism "selvaggio" ha innescato proteste, a partire dai residenti del centro.

